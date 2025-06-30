Жилье по реновации появится в Ростокине в рамках проекта КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилье для реализации программы реновации построят на неэффективно используемом участке в Северо-Восточном административном округе столицы, передает портал мэра и правительства города со ссылкой на министра правительства Москвы, главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Соответствующий проект решения о комплексном развитии территории (КРТ) был опубликован на сайте столичного правительства. Участок, на котором будет идти строительство, расположен по адресу проезд Кадомцева, владение 1. Он находится в жилом районе.

По словам Овчинского, на участке площадью 0,56 гектара планируется возвести многоквартирный жилой дом, площадь которого превысит 22 тысячи квадратных метров. Вместе с тем будет благоустроена прилегающая территория. Ее озеленят, а во дворе создадут детские и спортивные площадки.

"Рядом расположены сквер Бажова, парк "Ростокинский акведук" у Яузы, живописная набережная Говорухина и национальный парк "Лосиный Остров" с прогулочными аллеями и зонами отдыха", – добавил Овчинский.

Кроме того, рядом с участком находятся школы, детский сад, медицинские учреждения, спортивные сооружения, магазины, кафе и центры услуг. В 10 минутах ходьбы от этого места располагается платформа Яуза Ярославского направления Московской железной дороги.

Вместе с тем жилой дом по программе реновации возведут по адресу улица Плющева, земельный участок № 17/3. Новостройка рассчитана на 149 квартир, первый этаж дома будет нежилым.