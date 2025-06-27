Дом по реновации построят на улице Плющева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой дом по программе реновации возведут по адресу улица Плющева, земельный участок № 17/3. Об этом рассказал председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

По его словам, новостройка рассчитана на 149 квартир, первый этаж дома будет нежилым.

"Его построят на месте дома, снесенного в рамках программы реновации. Проект также предполагает благоустройство территории", – отметил эксперт.

Новый дом будет возведен в соответствии с современными нормами пожарной безопасности. В новостройке обустроят незадымляемые лестничные клетки, лифтовый блок изолируют от внутриквартирных коридоров противопожарными дверями. Кроме того, каждую квартиру оснастят автоматическими системами противопожарной сигнализации.

В рамках благоустройства территорию возле дома озеленят. Там же создадут места для отдыха, игр и занятий спортом.

Ранее сообщалось, что в Москве по программе реновации начались строительные работы на 22 площадках, то есть возведение жилья ведется на площади более 300 гектаров. Большая часть объектов, начатых в 2025 году, находится в Северо-Западном административном округе.