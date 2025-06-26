Собянин: 18 тыс москвичей стали владельцами квартир по реновации в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 18 тысяч человек получили новые жилье по программе реновации в Москве в 2025 году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, с января по июнь завершилось строительство свыше 20 жилых комплексов, что вдвое больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Один из них расположен по адресу улица Илимская, дом 5. В нем 320 квартир суммарной площадью более 13 тысяч квадратных метров. Кроме того, в ЖК предусмотрены квартиры для маломобильных граждан.

Во дворе специалисты провели благоустройство, оборудовали спортивную и детскую площадки, а также зону отдыха.

Всего с начала года почти все новостройки возвели с помощью префаб-технологий, отметил Собянин. Такой способ позволяет сокращать сроки строительства на 30–50%. Дома соответствуют стандартам современного и качественного жилья, могут эксплуатироваться 100 лет и более.

Для участников программы реновации, напомнил градоначальник, доступен сервис "Помощь при переезде". Горожанам бесплатно предоставляются грузчики и автомобиль для перевозки вещей. С января им воспользовались свыше 4,5 тысячи семей.

Всего в 2025 году планируется построить порядка двух миллионов "квадратов" жилой недвижимости по реновации, что позволит предоставить новые квартиры порядка 70 тысячам москвичей.

Более 40 семей переехали в новый дом по реновации в Царицыне. В здании установили лифты, сделали комнаты для консьержей, помещения для хранения колясок и велосипедов. Рядом с ЖК создали проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также установили освещение, высадили деревья и кустарники.