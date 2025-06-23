Москва автоматизировала передачу взносов на капремонт для участников реновации

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В столице запущен первый автоматизированный процесс хранения и передачи информации об объемах взносов на капитальный ремонт по многоквартирным домам (МКД), включенным в программу реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики со ссылкой на руководителя ведомства Владислава Овчинского.

Процесс был запущен департаментом градостроительной политики и департаментом капремонта. Теперь те средства, которые собирались на капитальный ремонт старого жилья до включения в программу реновации, автоматически попадут на счет столичного фонда реновации жилой застройки.

Это произойдет сразу после заключения первого договора права собственности на жилье в новом МКД по реновации, отметил Овчинский. В итоге средства отправят на нужды реновации жилья. При этом фонд капремонта МКД будет мгновенно получать уведомление из ЕГРН о первых договорах по переходу права собственности в новостройке.

"Ранее передача взносов требовала ручного ввода и согласования. Автоматизация этого процесса гарантирует сохранность всей информации о взносах на капитальный ремонт в системе, обеспечивая ее доступность и целостность", – цитирует Овчинского Агентство "Москва".

Автоматизация процесса является первым шагом к полной цифровизации взаимодействия фонда реновации и фонда капремонта Москвы. В частности, департамент градостроительной политики продолжает автоматизацию услуг и сервисов, что не только повышает эффективность, но и значительно улучшает взаимодействие с застройщиками и гражданами.

Кроме того, в текущем году в МКД Москвы в рамках региональной программы капитального ремонта заменили почти тысячу лифтов. Всего за время реализации программы лифтового хозяйства в столице поменяли уже 49 300 лифтов. В текущем году планируется заменить свыше 4 200 лифтов, большая часть из них находится на юго-западе, востоке и юге города.

