В жилых домах Москвы заменили почти тысячу лифтов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти тысячу лифтов заменили в многоквартирных домах Москвы в этом году, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы проходят в рамках региональной программы капитального ремонта. Бирюков отметил, что программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению Сергея Собянина. За время ее реализации заменили уже 49,3 тысячи лифтов.

"В этом году обновим в общей сложности свыше 4,2 тысячи лифтов, больше всего – в Юго-Западном (740), Восточном (639) и Южном (567) административных округах", – передает слова Бирюкова портал мэра и правительства Москвы.

Вице-мэр также отметил, что соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, поскольку это оборудование повышенной опасности.

С 2018 года лифты в домах, которые находятся на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники, а если в подъезде несколько лифтов, то их меняют поочередно. Кроме того, используется оборудование отечественного производства.

Ранее Собянин рассказал о развитии в столице собственных производственных комплексов. Например, "Мослифт" постоянно занимается развитием своего Индустриального центра, производственная мощность – до 3 тысяч лифтов в год. Кроме того, там изготавливают собственную разработку, а именно лифты "Стриж". Их используют во время капремонта домов и модернизации поликлиник.