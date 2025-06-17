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17 июня, 23:45

Город

"Мой район. Новости": жители Богородского переселятся в новые дома по реновации

"Мой район. Новости": жители Богородского переселятся в новые дома по реновации

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В столичном районе Богородское жители получают квартиры в новостройках по программе реновации. Два современных дома построены рядом с лесом, школами и поликлиниками.

Планировки стали просторнее, в подъездах установлены лифты и созданы условия для маломобильных граждан. Всего новые квартиры осматривают около 900 жителей, а в ближайшие годы в Богородском и Перове по реновации переедут почти 68 тысяч человек.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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