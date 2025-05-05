Более 2 тыс акушерок помогают москвичкам с первых дней беременности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 2 тысяч акушерок работают в столичных центрах женского здоровья, женских консультациях, роддомах, перинатальных центрах, стационарах и поликлиниках. Они оказывают женщинам необходимую помощь и сопровождают их с первых дней беременности, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Профессия акушерки – это не просто работа, это призвание – заботиться и поддерживать женщин в определенные периоды жизни. Их профессионализм – это неоценимый вклад в здоровье каждой мамы и новорожденного", – указала пресс-служба столичного Депздрава.

В столице создали бесшовную маршрутизацию от первой консультации до последующего сопровождения беременности, разделили функции врачей и акушерок. Важной частью системы стала модернизация акушерско-гинекологической службы, в рамках которой в городе появляются центры женского здоровья, внедряются новые стандарты оказания медпомощи и клиентских путей.

Также Москва первая в стране запустила программу по поддержке репродуктивного здоровья "Стану мамой", а специалисты-репродуктологи и акушеры-гинекологи разработали комплекс обследований для выявления фертильности женщины и помощи в планировании беременности.

Участницами программы "Стану мамой" стали уже как минимум около 190 тысяч москвичек. В ее рамках 200 женщин прошли криоконсервацию яйцеклеток и эмбрионов. Средний возраст москвичек, решившихся на такой шаг, составляет 34 года.

