17 июня, 14:37Общество
Москвичей призвали быть аккуратными за рулем из-за грозы
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Автомобилистам необходимо быть аккуратными за рулем из-за дождя с грозой в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.
Водителям стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, не отвлекаться на телефон. Также не следует оставлять авто около деревьев и ненадежных конструкций.
В свою очередь, пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ) также предупредила автомобилистов о непогоде. Кроме того, граждан попросили не ездить на мототранспорте, велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а пешеходам посоветовали быть внимательными и не закрывать обзор зонтами.
Водителям также дополнительно рекомендовано аккуратно парковаться, смотреть в зеркала заднего вида и оценивать дорожную ситуацию. Из-за ветра с дождем пешехода будет сложнее разглядеть, поэтому перед пешеходными переходами и в местах скопления людей стоит снижать скорость до минимума.
Также "Аэроэкспресс" заявил, что поезда компании курсируют в столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово по графику несмотря на плохую погоду. Однако пассажирам рекомендовали проверять заранее табло вылета и планировать свою дорогу до аэропорта.
"Пожалуйста, будьте аккуратны на объектах транспортной инфраструктуры. Дожидаться поездов лучше в наших комфортных терминалах в аэропортах и на вокзалах", – призвал перевозчик.
Ранее в столичном МЧС предупреждали о грозе и сильном ветре в Москве до 21:00 17 июня.
Порывы ветра могут составить до 15 метров в секунду. Горожан призывали сохранять бдительность, не оставлять детей без присмотра, а также обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.
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