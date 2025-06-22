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22 июня, 14:56

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии в Москве собственных производственных комплексов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва постоянно развивает собственные производственные комплексы. Это дает возможность поддерживать работу столичной инфраструктуры на самом высоком уровне, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"С 2021 года "Мосводоканал" на Люберецких очистных сооружениях получает песок из сточных вод для строительных и промышленных площадок. Там же строятся сооружения по получению минеральных удобрений, востребованных в сельском хозяйстве", – поделился мэр.

Глава города отметил, что в апреле в столице начал работу завод по производству реагентов, которые очищают питьевую воду. По его словам, он полностью покроет потребности "Мосводоканала".

Также с 2017 года АО "МОСГАЗ" проектируют, производят и обслуживают газораспределительное оборудование, котельные установки и системы автоматизации. Свыше 95% используемых деталей произведены в России, отметил градоначальник.

Кроме того, компания увеличивает собственные производственные мощности. Например, в поселке Армейский в ТиНАО сейчас строится новый комплекс, где будут решать производственные и эксплуатационные задачи.

В свою очередь, "Мослифт" также постоянно занимается развитием своего Индустриального центра. Ее производственная мощность – до 3 тысяч лифтов в год. Там также изготавливают собственную разработку – лифты "Стриж", которые используют во время капремонта домов и модернизации поликлиник. С 2023 года стартовал выпуск некоторых видов комплектующих, а с прошлого года – жидкокристаллических табло для кабин.

В рамках выставки Russian Elevator Week, которая начнется 25 июня, "Мослифт" представит лифты "Стриж" в двух обновленных дизайнах – "Городской" и "Административный".

"Развитие собственных производственных комплексов позволяет сократить сроки поставок необходимых материалов и оборудования, обеспечить своевременный ремонт, снизить расходы и не полагаться на рынок импорта", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказывал о нескольких прорывных разработках, созданных резидентами ОЭЗ "Технополис "Москва". Например, фирма "ХайТэк" создала первый в России универсальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений. Пиковая производительность ускорителя составляет 960 триллионов операций за секунду. При этом модуль позволяет запускать одновременно свыше 100 нейронных сетей.

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