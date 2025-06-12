Собянин рассказал о разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" создали несколько прорывных разработок, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Компания "ХайТэк" создала первый в России универсальный ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений. Высокоплотные вычисления – это обработка большого массива информации на минимальном занимаемом физическом пространстве дата-центра", – уточнил градоначальник.

Пиковая производительность ускорителя составляет 960 триллионов операций за секунду. При этом модуль позволяет запускать одновременно свыше 100 нейронных сетей. Эта разработка поможет развивать российские технологии в области видеоаналитики, медицины и промышленной безопасности.

Еще одна компания из ОЭЗ, "Лассард", в 2024 году вывела на рынок 7 новых разработок лазерного оборудования. Среди них отмечается лазерный комплекс для обработки толстых листовых материалов, резки труб и профилей. Продукция фирмы уже востребована во многих отраслях – от микроэлектроники и медицины до самолетостроения



"Также на площадке "Печатники" резидент "Технорэд" открыл центр по производству промышленных роботов", – отметил мэр.

Их роботов можно будет применять в автомобилестроении, торговли и многих других сферах. Всего у компании есть 10 патентов на изобретения, что позволяет нарастить научно-промышленный потенциал Москвы в сфере строения роботов.

При этом "Технополис Москва" позволяет предприятиям кооперироваться и создавать совместные разработки. Например, "Лассард" и "Технорэд" вместе создали роботизированную систему лазерной резки.

"Она делает высокоточную обработку различных материалов с минимальными затратами времени и максимальной производительностью", – отметил Собянин.

Ранее стало известно, что на площадке "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва" откроется новый промышленный корпус, в котором разместятся пять высокотехнологичных производств.

Общая площадь корпуса составит 11 тысяч квадратных метров. Там планируется создать свыше 370 рабочих мест. На площадке уже введено около 20 объектов суммарной площадью более 330 тысяч "квадратов".

