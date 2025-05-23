Пять новых производств откроются в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

На площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" откроется новый промышленный корпус, в котором разместятся пять высокотехнологичных производств. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра, общая площадь корпуса составит 11 тысяч квадратных метров. Там планируется создать свыше 370 рабочих мест.

Около 20 объектов суммарной площадью более 330 тысяч "квадратов" уже введено в эксплуатацию на площадке, уточнил Ликсутов. В прошлом году в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда сдано свыше 54 тысяч "квадратов" первой очереди промышленного технопарка "Алабушево".

Новые предприятия будут выпускать титановые имплантаты для травматологии и ортопедии, оборудование для ядерной медицины, онкопрепараты, микроэлектронику и насосную технику. Объем инвестиций оценивается в более чем восемь миллиардов рублей. Четыре из пяти организаций намерены начать работать уже в этом году, сказал заммэра.

Одним из первых начнет работать производство позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ/КТ) – оборудования для радиоизотопной диагностики онкозаболеваний. Такая техника позволяет выявить опухоли на ранней стадии с точностью до 95%. Проект реализуется новым резидентом ОЭЗ – компанией "ЗанТон Медицинские системы".

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов считает этот проект одним из ключевых для российского здравоохранения, поскольку уровень развития ядерной медицины напрямую связан с количеством ПЭТ-сканеров.

В проект вложено свыше 300 миллионов рублей, будет создано 190 рабочих мест. Ожидается, что каждый год на площадке "Алабушево" будет производиться три высокотехнологичных аппарата.

До конца текущего года еще одна компания запустит производство титановых имплантов и комплектующих для ортопедии и травматологии. Ежегодный объем выпуска составит не менее 140 тысяч изделий.

Компания "Фармасинтез-Биокапитал", являющаяся резидентом ОЭЗ с прошлого года, также начнет работу в новом корпусе. Она будет производить таргетные онкопрепараты. В следующем году откроется участок твердых лекарственных форм мощностью до 30 тысяч упаковок в год, а в 2028-м – участок жидких форм.

Гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев рассказал о востребованности "Алабушева" у инвесторов. С его слов, на площадке работают свыше 50 компаний, из которых более 30 имеют статус резидента. Там размещены производства микроэлектронной, медицинской и фармацевтической продукции, создано 4,8 тысячи рабочих мест.

При этом некоторые объекты строятся и расширяются. Девять из них введут в эксплуатацию в этом году. В частности, планируется завершить строительство второй очереди технопарка "Алабушево" площадью более 50 тысяч "квадратов", отметил Дегтев.

ОЭЗ "Технополис "Москва" станет одним из крупнейших промышленных центров в Европе, заявил ранее Сергей Собянин. С его слов, до 2030 года планируется создать свыше 90 тысяч рабочих мест и привлечь более 1,2 триллиона рублей инвестиций.

На территории ОЭЗ работают свыше 200 высокотехнологичных предприятий, из которых 120 являются резидентами. Они выпускают микросхемы, фармацевтическую продукцию, электромобили и аккумуляторы.