Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" вывели на рынок 37 новых лекарственных препаратов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Фармацевтические предприятия, которые являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", за прошедший год вывели на рынок 37 новых препаратов. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Производственные мощности фармацевтических предприятий находятся на площадках "Алабушево" и "Печатники". Всего в ОЭЗ жизненно важные лекарства выпускают восемь предприятий-резидентов.

"За время своей деятельности они произвели продукции на сумму свыше 74 миллиардов рублей", – сказал Ликсутов.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, с такими компаниями из ОЭЗ заключаются офсетные контракты, по условиям которых фирмы выпускают инновационные лекарства, а столица гарантирует их закупку.

"Предприятия располагают высокотехнологичными производственными линиями, современными лабораториями, вкладывают средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Все это способствует созданию новых эффективных лекарств", – сказал Гарбузов.

В 2023 году российский Минздрав зарегистрировал первый в стране оригинальный препарат для терапии рассеянного склероза, разработанного учеными из Biocad. В эту разработку и исследования лекарства резидент "Технополис "Москва" инвестировал свыше 1 миллиарда рублей. Производство препарата было налажено в 2024 году на площадке "Алабушево", завод уже выпустил свыше 7 тысяч упаковок лекарств.

Другая фирма, "Р-Опра", изучает новые виды лекарств для лечения онкологических, аутоиммунных, астматических и других заболеваний. Этот проект стал возможен благодаря офсету, добавил гендиректор особой экономической зоны Геннадий Дегтев.

В прошлом году компания открыла здесь производственный участок по выпуску лекарств для в терапии онкологических заболеваний. Продукт выпускается в виде мягких желатиновых капсул. Также в 2024 году фирма освоила более 10 новых лекарственных продуктов для лечения социально значимых заболеваний.

Другой резидент ОЭЗ, "Амедарт", в прошлом году открыл на площадке "Печатники" производство 26 новых препаратов, которые призваны заменить импортные аналоги. Среди них не только лекарства для лечения онкологических заболеваний, но и для терапии ВИЧ.

Новое оборудование позволяет резиденту каждый год выпускать до 10 миллионов упаковок антиретровирусных препаратов для терапии ВИЧ и до 1 миллиона упаковок противоопухолевых средств. Всего фирма способна выпускать свыше 100 наименований, включенных в перечень жизненно важных лекарств. Мощность их производства достигает 15 миллионов упаковок в год.

Ранее резидент особой экономической зоны разработал аппарат для проведения непрямого массажа сердца. Разработка была сделана совместно с коллективом Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. Устройство по техническим характеристикам значительно превосходит западные аналоги.

