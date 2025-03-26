Аппарат для проведения непрямого массажа сердца разработан в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Аппарат для проведения непрямого массажа сердца разработал резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" совместно с коллективом Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Устройство по техническим характеристикам значительно превосходит западные аналоги. Например, аппарат оснащен оптическим указателем, который помогает определить положение пациента на теле. Также в нем есть две батареи, благодаря чему время работы устройства увеличивается вдвое по сравнению с другими аналогичными устройствами.

Инженерные решения, использованные в создании устройства, были запатентованы. Среди авторов патента есть ведущие реаниматологи московской станции скорой медицинской помощи. Кроме того, аппарат получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора, тем самым подтвердив свою безопасность и эффективность. Благодаря удостоверению устройство "Арка" может появиться на массовом рынке.

Ликсутов отметил, что в ОЭЗ расположены свыше 15 предприятий, которые занимаются производством оборудования для оказания экстренной помощи, аппаратов искусственной вентиляции легких, а также ультразвуковой диагностики и инновационных протезов. При этом компаниям удалось изготовить медицинскую продукцию на сумму, превышающую семь миллиардов рублей.

"Новое изделие компании "Медплант" предназначено для автоматического проведения непрямого массажа сердца. Аппарат был разработан за три года, а объем инвестиций в проект составил около 60 миллионов рублей", – добавил вице-мэр.

Устройство способно заменить врача или спасателя во время проведения непрямого массажа сердца, что позволит медикам проводить другие необходимые манипуляции над пациентом, подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов. Аппарат может работать без подзарядки более 90 минут, а аккумулятор в нем можно заменить без остановки реанимационных мероприятий.

"Арка" может быть задействована в работе бригад скорой помощи, медицинских отрядов МЧС, а также в стационарах. В течение первого года работы компания планирует произвести более сотни устройств. Для этого на производстве было установлено новое оборудование, включая линию поверхностного монтажа для сборки электронных компонентов.

Аппарат изготавливают на территории "Печатники". Как уточнил генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, предприятия могут стать резидентами и получить государственную поддержку в виде налоговых льгот и других преимуществ. Средства компании направляют на развитие производства, расширение ассортимента продукции, а также на исследования и получение патентов.

Между тем Москва готовится к запуску производства новых лекарств, в том числе содержащих моноклональные антитела, которые применяются для терапии ревматоидного артрита и остеопороза, рассказал ранее Сергей Собянин. По словам главы города, первые партии поступят к концу 2025 года или началу 2026 года.

Также в Москве будет запущено производство лекарственных препаратов для терапии редких болезней по пяти международным непатентованным наименованиям. Ежегодно планируется выпускать от 3,8 до 5,4 миллиона флаконов.