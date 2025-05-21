Производитель из ОЭЗ "Технополис "Москва" освоил реверсивный инжиниринг

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Производитель металлорежущих инструментов "Микробор" из особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" освоил реверсивный инжиниринг. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Степан Коваленко, передает портал мэра и правительства столицы.

"Компания успешно заменила зарубежную технологию, которая ранее использовалась одним из крупнейших предприятий автомобильной промышленности. Объем инвестиций в проект составил около 250 миллионов рублей", – отметил он.

Коваленко рассказал, что в ОЭЗ сосредоточены свыше 220 высокотехнологичных предприятий. Резидентам предоставляют налоговые льготы, что позволяет не только выпускать инновационные товары, но и внедрять решения для снижения зависимости от импорта.

Гендиректор "Микробора" Михаил Дьяков отметил, что освоение реверс-инжиниринга поможет лучше понять технологические решения иностранных предприятий. Также это позволит адаптировать лучшие практики зарубежных фирм и создать свои технологии для замещения импортных продуктов.

"Микробор" является резидентом ОЭЗ с 2019 года и располагается на площадке "Печатники". Современное оборудование позволяет выпускать 220 тысяч единиц изделий ежемесячно. Кроме того, фирма на базе своего научно-технического центра занимается разработкой научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), новых технологий, которые уже применяют при производстве инструментов.

За все время деятельности в составе ОЭЗ компания произвела продукции на сумму свыше 770 миллионов рублей, отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев. Изделия "Микробора" используют свыше 600 российских промышленных компаний, поставки также осуществляются в Белоруссию и Казахстан.

Ранее в "Технополисе "Москва" открылась производственная площадка по выпуску отечественных промышленных роботов. Объем инвестиций оценивался в более чем 164 миллиона рублей. Производственные мощности находятся на площадке "Печатники", а сам проект реализован компанией "Технорэд", которая специализируется на выпуске роботизированных систем, компонентов и программного обеспечения.

