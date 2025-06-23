Около 1,8 млрд руб сэкономили подрядчики по реновации в Москве за счет налогового скоринга

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подрядчики, работающие по столичному заказу по программе реновации, при помощи налогового скоринга сэкономили порядка 1,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, выступая на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Скоринг – это процедура, которую компании проходят в налоговой инспекции. Скоринг помогает проверить благонадежность и состояние фирмы, а также то, как она ведет бизнес, платит налоги и зарплаты. Процедура проводится каждый месяц по согласию компании.

"Чтобы поддержать строительные компании, мы сделали ряд послаблений для подрядчиков, участвующих в реализации программы реновации. Например, дали возможность компаниям, которые проходят публичный налоговый скоринг, не предоставлять банковские гарантии и получать от города аванс", – отметил Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что благодаря скорингу подрядчики не только сэкономили средства, но и получили авансы (полностью или частично) на общую сумму в 52,6 миллиарда рублей.

В случае ухудшения ситуации с финансами или несоответствия требованиям по прозрачности налогообложения обязательство по предоставлению банковской гарантии возвращается.

Кроме того, с начала текущего года строительные и подготовительные работы начались на 22 площадках по реновации в Москве. В прошлом году за аналогичный период началось строительство новостроек по реновации на 13 площадках столицы. На текущий момент по программе в столице возводят жилье на общей площади в свыше 300 гектаров.

