Собянин: цифровые решения Москвы в строительстве будут применять по всей стране

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Соглашение о сотрудничестве в области цифровизации строительной отрасли подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и Сергей Собянин.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы добавили, что документ развивает положения соглашения, которое было подписано правительством столицы с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в 2023 году.

Согласно документу, в ближайшие годы стороны продолжат работать над нормативной правовой базой, обмениваться опытом в рамках цифровой трансформации отечественной строительной отрасли. Соглашение подписанное на ПМЭФ обеспечит тиражирование и масштабирование самых лучших практик и цифровых сервисов Москвы в других российских регионах.

Чтобы оптимизировать сроки и повысить эффективность возведения объектов в столице используют технологии информационного моделирования (BIM), которые реализуют полный цикл принятия градостроительных решений и проектирования в бесшовной цифровой среде. В Москве действует Центр искусственного интеллекта в строительстве, который изучает потребности участников строительного процесса и горожан, а также разрабатывает и вносит инновационные решения для разных задач этой сферы.

В настоящее время в Москве также запущены автоматическая разработка планировочных решений по реновации, сервис "Цифровой нормоконтроль" для проверки оформления проектной и рабочей документации, калькулятор процедур в сфере строительства.

В области строительства свыше 90% услуг Москва предоставляет электронно, в том числе услуги по подключению к городским сетям и коммуникациям. С 2022 года для объектов, строящихся и введенных в эксплуатацию в Москве, оформляются цифровые паспорта с уникальным идентификационным номером. В настоящее время созданы 49 тысяч электронных паспортов объектов.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти столицы и Сколтех на ПМЭФ подписали документ о сотрудничестве в области внедрения технологий ИИ. По словам вице-мэра, внедрение нейросетей в строительство поможет оптимизировать процессы, улучшит качество и прозрачность работы. Кроме того, заммэра считает, что работа со Сколтехом усилит научно-технический потенциал города. В настоящее время эксперты предложили 6 инструментов, которые должны помочь улучшить организацию возведения объектов.