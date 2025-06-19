Москва внедрит ИИ в градостроительную сферу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы и Сколтех на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в градостроительную деятельность. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Документ предусматривает совместную работу в области информационного моделирования и автоматизированного проектирования с применением ИИ. По словам Ефимова, внедрение нейросетей в градостроительство оптимизирует процессы, повышает качество и прозрачность работы в этой сфере.

Он также считает, что взаимодействие со Сколтехом усилит научно-технический потенциал столицы и обеспечит ее устойчивое развитие через интеграцию образования, науки и практики городского планирования.

Ключевую роль будет играть Центр искусственного интеллекта в градостроительстве, который работает на базе столичного департамента градостроительной политики. Его сотрудники изучают потребности представителей отрасли и москвичей, разрабатывают и внедряют новые решения различных задач.

Специалисты уже представили шесть инструментов, призванных улучшить организацию строительства. Среди них – "Квартирография" для автоматического создания вариантов планировок для новостроек и "Цифровой нормоконтроль", позволяющий значительно ускорить процесс проверки проектной документации.

Также планируется запустить новую разработку и масштабирование специализированных сервисов на базе ИИ, отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Это будет проверка корректности заполнения московской строительной системы классификаторов и автоматическая сверка атрибутивных данных элементов цифровой информационной модели с актуальными нормативно-правовыми требованиями.

Внедрение нейросетей в градостроительство позволит ускорить процессы проектирования и контроля. Благодаря взаимодействию со Сколтехом Москва продолжает укреплять свои позиции в области цифровизации городского планирования и строительства.

В рамках ПМЭФ столица представит главные достижения комплекса градостроительной политики. Для изучения информации на стенде будет доступен режим интерактивного просмотра. Гости смогут детально рассмотреть макеты ключевых объектов строительства и ознакомиться с центрами экономической активности города.