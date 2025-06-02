02 июня, 17:24Город
Электронная услуга для получения градостроительного плана участка заработала на mos.ru
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На mos.ru заработала электронная услуга по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), передает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
"Данные об объектах капитального строительства, расположенных на земельном участке, при получении ГПЗУ будут заполняться автоматически из информационных систем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности", – сказал он.
Председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская, в свою очередь, пояснила, что данная услуга предоставляется:
- органам госвласти, подведомственным им учреждениям;
- унитарным московским предприятиям, находящимся в подчинении органов исполнительной власти Москвы;
- Московскому фонду реновации жилой застройки;
- Московскому фонду защиты прав граждан – участников долевого строительства;
- лицам, реализующим проекты комплексного развития территорий.
Воспользоваться услугой на портале можно, перейдя в каталоге для бизнеса в раздел "Строительство, реконструкция и ремонт". Затем необходимо открыть подраздел "Строительство" и нажать "Подготовка ГПЗУ для органов госвласти, государственных внебюджетных фондов и операторов (сторон по договору) комплексного развития территорий".
Ранее в столице появилась градостроительная программа "Московские кварталы". Она будет представлять комфортные квартиры для свободной продажи в новостройках. Программа осуществляется по принципу квартального подхода, то есть новостройки будут возводить с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.