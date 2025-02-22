Собянин: современные ИТ-решения используют во всех сферах экономики Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Современные ИТ-решения используют во всех сферах столичной экономики, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Уход многих иностранных компаний и сервисов с российского рынка стимулировал спрос на отечественные высокотехнологичные продукты. На столицу приходится 70,9% оборота ИТ-сектора страны", – уточнил он.

По словам мэра, около 8,8 тысячи единиц разработанного в столице программного обеспечения зарегистрировано в Реестре российского ПО министерства цифрового развития.

При этом Собянин обратил внимание, что оборот отрасли увеличивается – в прошлом году прирост составил 29,3%. Столичные компании заработали 4,9 триллиона рублей. Наибольший заработок был у ИТ-консалтинга, также прибыль получили создатели баз данных, операторы веб-платформ, хостинг-провайдеры и другие ИТ-компании.



Город, в свою очередь, продолжает поддерживать московских разработчиков. Так, им предоставляют льготное кредитование и снижают налоги. Для таких компаний также упрощают систему трудоустройства иностранных сотрудников, резюмировал мэр.

Между тем более тысячи компаний разрабатывают ИИ-проекты в Москве. Чаще всего организации развивают сферы ПО, медицины, рекламы и маркетинга. Эти предприятия могут принять участие в московской программе тестирования инноваций, а также получить гранты на патентование изобретений и пилотирование продуктов.

В Москве уже внедрены ряд решений на основе ИИ, включая автономных роботов-уборщиков "Пиксель". Проект был спроектирован резидентом столичного кластера "Ломоносов". Роботов можно найти в парках 50-летия Октября, "Кузьминки" и "Сокольники".

