Градостроительные достижения Москвы представят на ПМЭФ-2025

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) правительство столицы представит главные достижения комплекса градостроительной политики Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Посетители смогут детально изучить макеты ключевых объектов строительства, например территории "Большого Сити", где к 2040 году будет создано свыше 260 тысяч рабочих мест, а также Мнёвниковской поймы – современного развивающегося района, в котором появится около трех миллионов квадратных метров жилья и социальных объектов, а также один из крупнейших спортивных кластеров Москвы", – поделился Ефимов.

Для подробного изучения информации о градостроительных достижениях города на стенде правительства Москвы будет доступен режим интерактивного просмотра, благодаря которому гости форума смогут погрузиться в атмосферу строящихся объектов.

Кроме того, посетили ПМЭФ смогут изучить центры экономической активности города, а также виртуально посетить академию хоккея Александра Овечкина, станцию метро "Звенигородская" и другие места столицы.

"Наш стенд – это не просто презентация, а возможность показать, как Москва создает комфортную среду для жизни. Мы представим как текущие проекты, так и долгосрочные планы по развитию города", – подчеркнул руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Посетить стенд столичного правительства можно во все дни работы ПМЭФ с 18 по 21 июня.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что отдельное пространство стенда правительства столицы на ПМЭФ будет посвящено Московскому метрополитену, которому в этом году исполнилось 90 лет.

Вместе с тем, отметил мэр, гости смогут пройтись по Москве будущего благодаря VR-прогулкам, а также первыми познакомиться с деталями проекта нового Большого московского цирка.

