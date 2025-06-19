Москва подписала на ПМЭФ соглашение по обращению со строительными отходами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство Москвы и ООО "Большая тройка" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение об информационном взаимодействии и сотрудничестве в области обращения с отходами строительства, сноса и грунтами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Документ был подготовлен департаментом градостроительной политики Москвы. По словам Ефимова, данная отрасль является одной из активно развивающихся сфер. Поэтому важным фактором для ее роста и повышения эффективности является ее цифровизация.

Вице-мэр уверен, что цифровизация отрасли уже принесла результаты – с момента ввода автоматизированной информационной системы (АИС) при помощи цифрового контроля было перемещено свыше 130 миллионов тонн строительных отходов.

"Это вклад не только в развитие отрасли, но и в экологию города <...> подписанное соглашение усилит внедрение автоматизации, передачу полезных практик создания информационных ресурсов и сервисов, а также агрегации данных", – отмечает заммэра.

Кроме того, документ поможет внедрить в столице специальную платформу на базе АИС для подбора контрагентов и создания заказов на утилизацию и перевозку отходов. Платформа будет учитывать особенности и специальные требования отрасли, а также поможет заключить договоры в области обращения с отходами строительства и производить взаиморасчет.

"Подписание соглашения – важный шаг в развитии системы управления строительными отходами в столице", – отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

В частности, цифровой контроль за строительными отходами не только сформирует принципы взаимодействия участников этой сферы, но и поможет развить рынок вторичных ресурсов, которые будут повторно вовлекаться в оборот. Также это позволит снизить число правонарушений в области охраны окружающей среды.

Ранее столичное правительство и Сколтех на площадке ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в градостроительную деятельность.

Внедрение нейросетей поможет оптимизировать процессы, повысит качество и прозрачность работы в сфере градостроительство. Ключевую роль будет играть Центр искусственного интеллекта в градостроительстве, который работает на базе столичного департамента градостроительной политики.

