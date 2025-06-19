Столица представила на ПМЭФ медиакуб с достижениями в области градостроительства

Фото: stroi.mos.ru

Москва презентовала мультимедийный медиакуб "Город дел" с достижениями в области градостроительства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Медиакуб стал не просто экспонатом, а ярким свидетельством развития Москвы как современного мегаполиса, где гармонично сочетаются инновационные технологии, комфортная городская среда и забота о качестве жизни людей", – цитирует его портал мэра и правительства города.

Овчинский заметил, что "Город дел" наглядно показывает, как подход к градостроительной политике позволяет превращать планы в конкретные результаты, а также реализовывать масштабны проекты.

Цифровая инсталляция позволяет гостям форума увидеть основные направления, по которым развивается столица: рост жилой и коммерческой недвижимости, появление социальной и спортивной инфраструктуры, улучшение системы здравоохранения, создание новых рабочих мест и успехи программы реновации.

При этом все показатели снабжены наглядной визуализацией. Сначала человек видит абстракцию, которая при помощи линий, света и частиц собирается в сложную архитектурную форму, а затем появляется узнаваемое здание или объект и конкретная статистика.

Кроме того, участники ПМЭФ смогут увидеть и другие достижения комплекса градостроительной политики Москвы. Например, на форуме можно изучить макеты территории "Большого Сити", где к 2040 году создадут свыше 260 тысяч рабочих мест, а также развивающегося района Мнёвниковской поймы.

В последнем, в частности, возведут около 3 миллионов "квадратов" жилья и социальных объектов. Посетить стенд столичного правительства можно во все дни работы ПМЭФ с 18 по 21 июня.

