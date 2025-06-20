Объем построенного в 2025 году жилья в Москве увеличился на более 40%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С января по май 2025 года в Москве построили свыше 2 миллионов квадратных метров жилья, что на 42% выше аналогичного показателя 2024 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В это число вошли и объекты индивидуального жилищного строительства. Всего с начала года в городе ввели в строй 84 объекта жилой недвижимости площадью свыше 2 миллионов "квадратов". Большая часть домов появилась в ТиНАО – 24, а в Западном административном округе построили 12 домов. Еще 7 новостроек возвели на востоке столицы.

"До конца 2025 года в общей сложности планируется построить 5,2 миллиона квадратных метров жилья. Всего с 2011 года в столице ввели 66,8 миллиона жилых "квадратов", – отметил Ефимов.

Столица находится в лидерах среди других городов страны по темпам и объемам строительства. Только в 2024 году свыше 300 тысяч семей смогли купить себе жилье, а общий показатель обеспеченности жильем за 5 лет вырос на 15%. По итогам 2024 года он составил 22,4 квадратного метра на человека.

При этом новостройки появляются как в кварталах по программе реновации, так и в жилых комплексах (ЖК) от застройщиков. За первые 5 месяцев текущего года в столице появились 20 новостроек для переселения по реновации. Их общая площадь составила около 350 тысяч "квадратов".

"Больше всего объектов по программе ввели в Восточном административном округе – там появилось 4 дома", – сказал руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Одним из самых крупных проектов с начала года стал ЖК, построенный по реновации в районе Останкинский. Общая площадь объекта, рассчитанного на 488 квартир, составила 46,7 тысячи квадратных метров.

Кроме того, с начала текущего года Москва выделила 53 земельных участка в восьми административных округах для реализации программы реновации. Общая площадь выделенной земли превысила 25 гектаров. Одна их новостроек появился на Каспийской улице – там город выделил участок для постройки ЖК площадью примерно 40 тысяч квадратных метров.

