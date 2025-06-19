Свыше 50 участков выделено для реализации программы реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2025 года Москва выделила 53 земельных участка в восьми административных округах для реализации программы реновации, рассказала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Город регулярно выделяет Московскому фонду реновации жилой застройки землю для возведения жилых комплексов, а также создания сопутствующей инфраструктуры – инженерных коммуникаций и подъездных дорог", – приводит слова Соловьевой портал мэра и правительства Москвы.

Общая площадь выделенной земли превысила 25 гектаров, уточнила руководитель департамента. На Каспийской улице город выделил участок для строительства ЖК площадью примерно 40 тысяч квадратных метров. Другая новостройка площадью более 15 тысяч "квадратов" будет построена на месте расселенного дома на Дмитровском шоссе.

Отмечается, что первые этажи новых домов проектируются нежилыми. Там будут расположены объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

Ранее стало известно, что еще три участка в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Зоны находятся на территории бывшей промзоны Ленино. Там появится современный жилой квартал, в том числе для целей программы реновации. Около новостроек будут три детских сада на 850 воспитанников, крытый каток и другие объекты.

