17 июня, 13:00Город
Около 50 семей переехали на Зеленый проспект по программе реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В новый дом, построенный на Зеленом проспекте в рамках программы реновации, переехали 47 семей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Для комфортного переезда город бесплатно предоставляет гражданам грузчиков и автомобиль. Сервис "Помощь в переезде" можно заказать самостоятельно на портале mos.ru или обратиться в Центр информирования по переселению, напомнил Овчинский.
Всего в новом жилом комплексе предусмотрено 356 квартир с улучшенной отделкой. В общей сложности в районе Ивановское планируют переселить свыше 4 тысяч жителей из 21 дома.
Между тем в Южном Бутове завершилось строительство ЖК по реновации. Речь идет о доме № 28 в Чечерском проезде. Сооружение состоит из двух корпусов, которые рассчитаны на 371 квартиру суммарной площадью более 21 тысячи квадратных метров. Общая площадь здания превышает 35 тысяч "квадратов".
Два десятка стартовых площадок на юго-востоке Москвы вошли в программу реновации