Около 50 семей переехали на Зеленый проспект по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В новый дом, построенный на Зеленом проспекте в рамках программы реновации, переехали 47 семей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Для комфортного переезда город бесплатно предоставляет гражданам грузчиков и автомобиль. Сервис "Помощь в переезде" можно заказать самостоятельно на портале mos.ru или обратиться в Центр информирования по переселению, напомнил Овчинский.

Всего в новом жилом комплексе предусмотрено 356 квартир с улучшенной отделкой. В общей сложности в районе Ивановское планируют переселить свыше 4 тысяч жителей из 21 дома.

Между тем в Южном Бутове завершилось строительство ЖК по реновации. Речь идет о доме № 28 в Чечерском проезде. Сооружение состоит из двух корпусов, которые рассчитаны на 371 квартиру суммарной площадью более 21 тысячи квадратных метров. Общая площадь здания превышает 35 тысяч "квадратов".