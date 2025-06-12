Строительство жилого дома по реновации завершено в Южном Бутове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Южное Бутово Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) завершено строительство нового жилого комплекса по программе реновации, заявил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Речь идет о доме № 28 по Чечерскому проезду, рядом с объектом находятся станции метро "Улица Горчакова" и "Бульвар Адмирала Ушакова". Сооружение состоит из двух корпусов, рассчитанных на 371 квартиру общей площадью свыше 21 тысячи "квадратов". Общая площадь здания превышает 35 тысяч квадратных метров.

"Четыре квартиры оборудовали для маломобильных граждан – там увеличена ширина коридоров, в санузлах предусмотрены специальные поручни", – цитирует Овчинского портал мэра и правительства Москвы.

В новостройке предусмотрены помещения для колясок и комнаты консьержей. На первых нежилых этажах находятся помещения, где в будущем откроют досуговые центры, кафе, магазины и другие объекты социально-бытового назначения.

Фасад жилого комплекса облицевали керамогранитной плиткой белого и темно-серого цветов. При этом первые этажи каждой из секций были выделены акцентным терракотовым оттенком. Украшением фасада стали металлические кассеты, имитирующие текстуру дерева.

Кроме того, на придомовой территории здания было сделано наружное освещение и установлены камеры видеонаблюдения. Всего во время строительства сооружения инспекторы Мосгосстройнадзора провели 11 контрольно-надзорных мероприятий, добавил председатель комитета Антон Слободчиков.

"Специалисты оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов, отделки, монтажа инженерных систем и благоустройства прилегающей территории. По результатам итоговой проверки комитетом было оформлено заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации", – сказал он.

Ранее свыше 700 семей переехали в новые квартиры в рамках реализации программы реновации в столичном Люблине в 2025 году. Переселение в новые дома в этом районе началось в 2021 году, когда первые жильцы въехали в новостройку на Люблинской улице. С начала реализации программы здесь возвели и передали под заселение уже 15 новых домов.

