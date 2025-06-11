Жилой квартал по программе КРТ появится в районе Строгино

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несколько участков будут реорганизованы в жилой квартал по программе комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Строгино. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект решения размещен на портале правительства Москвы. Всего в проект КРТ входят три участка общей площадью 10,24 гектара. Здесь планируется построить современный жилой квартал с объектами социальной и сопутствующей инфраструктуры.

"Инвестиции в проект составят 79,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект ‒ 448,7 миллиона рублей. В результате реализации проекта в районе будет создано около 800 рабочих мест", – добавил Ефимов.

Все участки находятся на улице Маршала Воробьева, недалеко от метро "Строгино" и МКАД. Поблизости расположены школа, торговый центр, кафе, медицинское учреждение и фитнес-клуб. Пока территория на этой улице слабо развита, но все изменится в результате редевелопмента, отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В шаговой доступности от жилых домов построят учебно-воспитательный комплекс на 950 учеников и 350 воспитанников, который передадут на баланс города", – объяснил он.

Кроме того, территория нового жилого квартала будет благоустроена и озеленена по современному городскому стандарту.

Ранее в Царицыне возвели новый жилой комплекс по программе реновации. Новый дом общей площадью свыше 31 тысячи "квадратов" расположен на улице Бехтерева. Поблизости есть различные государственные и частные медучреждения, учебные заведения, кафе и магазины.

Корпуса новостройки рассчитаны на 360 квартир общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Две квартиры выделены для маломобильных жильцов.

