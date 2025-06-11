Более 700 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Люблине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 700 семей переехали в новые квартиры в рамках реализации программы реновации в столичном Люблине в 2025 году. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, переселение в этом районе началось в 2021 году в новостройку на Люблинской улице. С начала реализации программы здесь возвели и передали под заселение уже 15 новостроек.

"Они (более 700 семей. – Прим. ред.) переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, которые не требуют дополнительного ремонта. Из всех переселившихся семей более 550 воспользовались помощью города при переезде", – рассказал Овчинский.

Всего по программе реновации в Люблине планируют расселить 152 старых дома. Таким образом, новые квартиры получат 29,7 тысячи москвичей.

Ранее сообщалось, что жители 109 домов в Северном административном округе Москвы переехали или находятся в процессе переезда в новые квартиры по программе реновации. Всего здесь предстоит расселить 515 домов.

Расселенные дома демонтируют. После этого на их месте строят новые жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой. Кроме того, большое внимание уделяется озеленению придомовой территории, установке детских площадок и зон отдыха.