11 июня, 08:39Город
Более 700 семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Люблине
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Свыше 700 семей переехали в новые квартиры в рамках реализации программы реновации в столичном Люблине в 2025 году. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, переселение в этом районе началось в 2021 году в новостройку на Люблинской улице. С начала реализации программы здесь возвели и передали под заселение уже 15 новостроек.
"Они (более 700 семей. – Прим. ред.) переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой, которые не требуют дополнительного ремонта. Из всех переселившихся семей более 550 воспользовались помощью города при переезде", – рассказал Овчинский.
Всего по программе реновации в Люблине планируют расселить 152 старых дома. Таким образом, новые квартиры получат 29,7 тысячи москвичей.
Ранее сообщалось, что жители 109 домов в Северном административном округе Москвы переехали или находятся в процессе переезда в новые квартиры по программе реновации. Всего здесь предстоит расселить 515 домов.
Расселенные дома демонтируют. После этого на их месте строят новые жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой. Кроме того, большое внимание уделяется озеленению придомовой территории, установке детских площадок и зон отдыха.
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