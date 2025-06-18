Жилой квартал появится в Бирюлеве Восточном по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Три участка общей площадью 36,99 гектара в Бирюлеве Восточном реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения размещен на сайте столичного правительства, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, участки расположены на территории бывшей промзоны Ленино. Согласно проекту, там появится современный жилой квартал, в том числе для целей программы реновации. Около новостроек будут три детских сада на 850 воспитанников, крытый каток и другие объекты.

Всего будет создано почти 5,2 тысячи рабочих мест, инвестиции в проект оцениваются более чем в 140,6 миллиарда рублей. При этом ежегодный бюджетный эффект составит свыше 2,5 миллиона рублей, отметил Ефимов.

Включение в программу КРТ участков промзоны Ленино позволит привести в порядок территорию и интегрировать ее в общую ткань города, указал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Кроме того, проект поспособствует ускорению программы реновации в данном районе: для ее реализации возведут 35,17 тысячи квадратных метров жилой недвижимости, что позволит обеспечить новыми квартирами около 800 граждан.

Более того, запланировано строительство очистных сооружений и тяговой подстанции метро, необходимой для электроснабжения поездов будущей Бирюлевской линии. Вся территория будет озеленена и благоустроена, добавил Овчинский.

Ранее стало известно, что в Солнцеве по программе КРТ появятся жилые дома, всего построят 141,4 тысячи "квадратов" недвижимости. Для этих целей в районе реорганизуют участок площадью 3,85 гектара. Строительство пройдет на улице Матросова, недалеко от пересечения МКАД и Боровского шоссе.