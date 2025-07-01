Около 21,5 тыс жителей ЗАО получили новые квартиры по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти 21,5 тысячи жителей запада Москвы из 160 домов получили квартиры в 41 новостройке по программе реновации. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение по программе реновации на западе Москвы началось в апреле 2018 года. Тогда предложения равнозначных квартир в новостройках получили около 1,1 тысячи жителей одного дома в районе Проспект Вернадского и четырех – в Можайском", – подчеркнул он.

Все жилые комплексы по программе реновации построены с учетом принципов безбарьерной среды. Вокруг них проведено озеленение, во дворах сделаны детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

По словам главы столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, в районах Фили-Давыдково и Очаково-Матвеевское жилье получили 4,5 тысячи человек. Почти столько же москвичей заключили договоры в Можайском (более 4,5 тысячи). В районе Проспект Вернадского ключи от новых квартир выдали свыше чем 3,1 тысячи горожанам.

"На всех этапах – от осмотра предложенного жилья до переезда – участников программы сопровождали специалисты департамента в центрах информирования, делая процесс переселения более удобным и быстрым", – указала Соловьева.

Всего на западе столицы планируется переселить 104 тысячи москвичей из 548 домов.

Как сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, квартиры домов по программе реновации сделаны с готовой улучшенной отделкой. В подъездах установлены лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. На придомовых территориях есть камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Между тем жилой дом по программе реновации возведут по адресу улица Плющева, земельный участок № 17/3. Новостройка рассчитана на 149 квартир, первый этаж дома будет нежилым. Новый дом будет построен в соответствии с современными нормами пожарной безопасности.

