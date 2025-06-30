30 июня, 14:26Город
Свыше 10 старых домов расселили по программе реновации в районе Филевский Парк
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Филевский Парк в рамках программы реновации расселили 11 старых домов. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.
Переселение жителей в этом районе началось в 2021 году, тогда под заселение передали новостройку в Береговом проезде.
"Всего по программе реновации в этом районе планируется расселить 35 зданий. Сегодня жители 11 домов завершили переезд в современные квартиры, соответствующие стандартам программы реновации и не требующие дополнительной отделки", – отметил Овчинский.
По его словам, город помогает и с переселением. Например, в рамках сервиса "Помощь в переезде" бесплатно предоставляются грузчики и автомобиль. Заказать услугу можно на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению.
Как ранее рассказал Сергей Собянин, в 2025 году более 18 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации. С января по июнь завершилось строительство свыше 20 жилых комплексов. Почти все новостройки возвели с помощью префаб-технологий.
Всего в 2025 году планируется построить порядка двух миллионов "квадратов" жилой недвижимости по реновации. Это позволит предоставить новые квартиры порядка 70 тысячам москвичей.
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