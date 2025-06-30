Свыше 10 старых домов расселили по программе реновации в районе Филевский Парк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Филевский Парк в рамках программы реновации расселили 11 старых домов. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Переселение жителей в этом районе началось в 2021 году, тогда под заселение передали новостройку в Береговом проезде.

"Всего по программе реновации в этом районе планируется расселить 35 зданий. Сегодня жители 11 домов завершили переезд в современные квартиры, соответствующие стандартам программы реновации и не требующие дополнительной отделки", – отметил Овчинский.

По его словам, город помогает и с переселением. Например, в рамках сервиса "Помощь в переезде" бесплатно предоставляются грузчики и автомобиль. Заказать услугу можно на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению.

Как ранее рассказал Сергей Собянин, в 2025 году более 18 тысяч человек получили новое жилье по программе реновации. С января по июнь завершилось строительство свыше 20 жилых комплексов. Почти все новостройки возвели с помощью префаб-технологий.

Всего в 2025 году планируется построить порядка двух миллионов "квадратов" жилой недвижимости по реновации. Это позволит предоставить новые квартиры порядка 70 тысячам москвичей.

