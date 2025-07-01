Участки бывшей промзоны Южное Бутово будут реорганизованы по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Два участка бывшей промзоны Южное Бутово суммарной площадью 30,7 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Редевелопмент проведет ООО "Специализированный застройщик "Град Пехотная". Эта компания была единственным участником аукционов на право заключения договора о КРТ.

По словам вице-мэра, цена договора с организацией составила 109,6 миллиона рублей. В ходе работ застройщик планирует превратить часть бывшей промзоны в новое комфортное пространство. Вместе с жилыми домами специалисты построят объекты социальной, общественно-деловой, производственной и коммунальной инфраструктуры.

Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 106 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 1,7 миллиарда. Всего будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест, отметил Ефимов.

Выделенные под редевелопмент участки находятся недалеко от станции Бутово МЦД-2. Один из них примыкает к 2-й Мелитопольской улице, другой расположен ближе к Варшавскому шоссе.

В рамках проекта возведут около 27 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Около новостроек появится образовательный комплекс, в состав которого войдут школа на 900 мест и детский сад на 200 ребят, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он указал, что на территории инвестор также построит спортивный центр с бассейном, многофункциональный общественный комплекс с гостиницей, здания для размещения двух судебных участков и другие объекты. Кроме того, рабочие проведут озеленение территории и благоустройство.

Реорганизация также пройдет на участках бывшей промзоны Люблино. На территории общей площадью 28,37 гектара сделают современный квартал для жизни и отдыха. Там построят жилье, социальные объекты и общественно-деловые здания. Вложения в проект оцениваются в 91,2 миллиарда рублей.