01 июля, 16:22Город
Участки бывшей промзоны Южное Бутово будут реорганизованы по программе КРТ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Два участка бывшей промзоны Южное Бутово суммарной площадью 30,7 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Редевелопмент проведет ООО "Специализированный застройщик "Град Пехотная". Эта компания была единственным участником аукционов на право заключения договора о КРТ.
По словам вице-мэра, цена договора с организацией составила 109,6 миллиона рублей. В ходе работ застройщик планирует превратить часть бывшей промзоны в новое комфортное пространство. Вместе с жилыми домами специалисты построят объекты социальной, общественно-деловой, производственной и коммунальной инфраструктуры.
Инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 106 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 1,7 миллиарда. Всего будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест, отметил Ефимов.
Выделенные под редевелопмент участки находятся недалеко от станции Бутово МЦД-2. Один из них примыкает к 2-й Мелитопольской улице, другой расположен ближе к Варшавскому шоссе.
В рамках проекта возведут около 27 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для реализации программы реновации. Около новостроек появится образовательный комплекс, в состав которого войдут школа на 900 мест и детский сад на 200 ребят, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он указал, что на территории инвестор также построит спортивный центр с бассейном, многофункциональный общественный комплекс с гостиницей, здания для размещения двух судебных участков и другие объекты. Кроме того, рабочие проведут озеленение территории и благоустройство.
Реорганизация также пройдет на участках бывшей промзоны Люблино. На территории общей площадью 28,37 гектара сделают современный квартал для жизни и отдыха. Там построят жилье, социальные объекты и общественно-деловые здания. Вложения в проект оцениваются в 91,2 миллиарда рублей.
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