Собянин рассказал, как КРТ помогает возрождать пустующие территории

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа комплексного развития территорий (КРТ) стартовала в Москве пять лет назад. В ее рамках возрождают пустующие и заброшенные территории, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"8 июля 2020 года мы заключили первый договор по реорганизации 5,92 гектара в бывшей промзоне Октябрьское поле. На сегодня проект почти завершен. Инвестор построил жилые дома, школу и бизнес-центр. В этом году возвел ЖК из трех корпусов, сейчас приводит в порядок территорию", – отметил он.

Кроме того, работы проходят в районах Войковском, Тимирязевском, Хорошёвском, а также в Троицке, Печатниках и Зюзине. Площадки располагаются в пешей доступности от станций метро и автомобильных дорог.

По словам Собянина, почти половину возведенной недвижимости составит общественно-деловая и промышленно-производственная инфраструктура. Остальную часть займет жилая застройка.

На участке в промзоне Братцево специалисты строят первую очередь жилого квартала. Также там сделают коммерческие и социальные объекты, включая детский сад, школу и спорткомплекс. В Дмитровском проезде на месте недостроенного гаража-стоянки появится бизнес-центр, рассчитанный на 3,5 тысячи работников.

Рядом с деревней Яковлево в эксплуатацию ввели пять жилых корпусов. Кроме того, там планируется построить образовательный комплекс.

В настоящее время общее число проектов КРТ составляет 336. Каждый из них предполагает благоустройство территории с парками, скверами и аллеями.

Вместе с тем в столичном районе Коммунарка проведут редевелопмент четырех площадок по проекту КРТ. Они расположены вдоль улицы Адмирала Корнилова. Недалеко находятся станция "Тютчевская" и Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). Отведенные под редевелопмент площадки благоустроят и обеспечат парковочными местами.

