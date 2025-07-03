Соцобъекты и жилье появятся в районе Соколиная Гора в рамках проекта КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Соколиная Гора Восточного административного округа Москвы появятся социальные объекты и жилье по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил вице-мэр, соответствующее решение приняло столичное правительство. Всего оператор планирует реорганизовать пять участков общей площадью 2,69 гектара.

"Назначенный городом оператор построит там жилье для реализации программы реновации, а также объекты общественно-деловой и социальной инфраструктуры. В частности, планируется возведение многофункционального общественного и медицинского центров", – сказал Ефимов, добавив, что их общая площадь составит почти 18 тысяч квадратных метров.

Кроме того, подчеркнул вице-мэр, это позволит создать около 290 рабочих мест.

Два участка находятся на 8-й улице Соколиной Горы в районе станции МЦК Соколиная Гора. Три других – вдоль Щербаковской улицы, недалеко от станции метро "Семеновская".

Как, в свою очередь, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, общий объем жилья составит 41,6 тысячи квадратных метров. Это позволит обеспечить новыми квартирами около 700 горожан.

"Они получат квартиры с готовой улучшенной отделкой. На придомовой территории также проведут благоустройство, оборудуют площадки для отдыха и занятий спортом", – заключил Овчинский.

Кроме того, жилой комплекс возведут в районах Южное Тушино и Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы также в рамках КРТ. Объект будет построен для реализации программы реновации. ЖК появится на двух участках. Их общая площадь достигает 5,08 гектара, они находятся в Походном и 2-м Тушинском проездах.