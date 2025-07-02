Инвесторы Москвы возведут свыше 330 тыс кв м коммерческой недвижимости внутри ТТК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные инвесторы возведут и реконструируют свыше 330 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости внутри Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как напомнил вице-мэр, в 2024 году город отменил повышенный инвестиционный платеж при подобном строительстве. Мерой поддержки уже воспользовались 11 предпринимателей.

"Это касается офисных и торговых центров, а также зданий с помещениями для банков и страховых компаний", – пояснил Ефимов.

Отмена повышенного платежа в первый год аренды участка и за смену вида разрешенного использования позволяет девелоперам снизить расходы на реализацию проектов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что с начал года мерой поддержки воспользовались инвесторы, реализующие проекты общей площадью более 270 тысяч квадратных метров.

"Самый крупный объект возведут на Краснопресненской набережной на территории "Москва-Сити". Там появится современный многофункциональный комплекс с офисами, торговыми объектами, фитнес-центрами и кафе", – рассказала Соловьева.

Площадь комплекса превысит 196 тысяч квадратных метров. Он станет одним из самых высоких зданий в столице – около 400 метров.

Другой крупный проект по строительству общественно-делового комплекса реализуют на улице Грузинский Вал в Пресненском районе.

Между тем общественно-деловое пространство возведут в Южнопортовом районе. Участок реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Здесь планируется возвести объекты для бизнеса. Площадка находится в шаговой доступности от станций "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро и Угрешская Московского центрального кольца (МЦК).