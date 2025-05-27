27 мая, 09:57Город
Общественно-деловой центр построят на части бывшей промзоны Серп и Молот
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участок площадью 1,7 гектара реорганизуют на бывшей промзоне Серп и Молот в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там построят современный общественно-деловой центр, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Общая площадь здания в Нижегородском районе составит 61 тысячу квадратных метров. В нем будут располагаться магазины, кафе и гараж.
"Новая инфраструктура будет востребована среди жителей прилегающих домов. Реализация проекта позволит создать здесь свыше 1,4 тысячи рабочих мест", – отметил Ефимов.
Участок находится около пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы, рядом с Нижегородской транзитной эстакадой Третьего транспортного кольца (ТТК) и шоссе Энтузиастов.
"К зданию общественно-делового комплекса можно будет подъехать по новым удобным дорогам, которые также построят в рамках проекта КРТ. Предусмотрен и паркинг для автомобилей", – рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В рамках работ специалисты благоустроят прилегающую территорию площадью 0,16 гектара. Ее озеленят и интегрируют в общую зеленую зону вдоль Перовского проезда.
Работы по реорганизации пройдут и на трех участках общей площадью 8,77 гектара на западе Москвы. Там появится новый квартал со спортивно-развлекательным комплексом по программе КРТ. Редевелопмент участков в районе Ново-Переделкино будет проведен в течение 5 лет.
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