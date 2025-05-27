Общественно-деловой центр построят на части бывшей промзоны Серп и Молот

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок площадью 1,7 гектара реорганизуют на бывшей промзоне Серп и Молот в Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там построят современный общественно-деловой центр, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Общая площадь здания в Нижегородском районе составит 61 тысячу квадратных метров. В нем будут располагаться магазины, кафе и гараж.

"Новая инфраструктура будет востребована среди жителей прилегающих домов. Реализация проекта позволит создать здесь свыше 1,4 тысячи рабочих мест", – отметил Ефимов.

Участок находится около пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы, рядом с Нижегородской транзитной эстакадой Третьего транспортного кольца (ТТК) и шоссе Энтузиастов.

"К зданию общественно-делового комплекса можно будет подъехать по новым удобным дорогам, которые также построят в рамках проекта КРТ. Предусмотрен и паркинг для автомобилей", – рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках работ специалисты благоустроят прилегающую территорию площадью 0,16 гектара. Ее озеленят и интегрируют в общую зеленую зону вдоль Перовского проезда.

Работы по реорганизации пройдут и на трех участках общей площадью 8,77 гектара на западе Москвы. Там появится новый квартал со спортивно-развлекательным комплексом по программе КРТ. Редевелопмент участков в районе Ново-Переделкино будет проведен в течение 5 лет.

