Жилой комплекс для программы реновации построят на берегу реки Сходни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилой комплекс возведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в районах Южное Тушино и Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы, рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Объект, по словам руководителя ведомства, будет построен для реализации программы реновации. ЖК появится на двух участках, общая площадь которых достигает 5,08 гектара, расположенных на берегу реки Сходни. Они находятся в Походном и 2-м Тушинском проездах.

В 15 минутах ходьбы расположен памятник природы "Сходненский ковш", также рядом проходит Волоколамское шоссе.

"Площадь (ЖК. – Прим. ред.) составит 130,6 тысячи квадратных метров, а квартир будет около 81 тысячи квадратных метров", – рассказал Овчинский.

Первые этажи отдадут под магазины, кафе и другие предприятия малого и среднего бизнеса, что создаст около 500 рабочих мест.

Отдельное внимание специалисты уделят благоустройству территории. Там создадут зоны для прогулок и отдыха, детские и спортивные площадки. При этом рядом с будущими новостройками уже есть несколько школ, детских садов и медицинских учреждений.

Ожидается, что реализация проекта займет шесть лет.

Также в рамках программы КРТ в столичном районе Новогиреево реорганизуют несколько участков вблизи Большого Перовского пруда. Там будет проведен редевелопмент трех участков общей площадью 12,7 гектара. В течение семи лет планируется построить многоквартирные дома общей площадью 162,7 тысячи квадратных метров.