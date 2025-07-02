Квартал с общественно-деловой инфраструктурой построят в Теплом Стане

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставит на торги право на комплексное развитие незастроенной территории (КРНТ) в районе Теплый Стан. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок, площадь которого составляет 4,74 гектара, расположен неподалеку от МКАД и станции метро "Тютчевская". Инвестор получит возможность возвести на данной территории городской квартал с жилыми домами и общественно-деловые объекты.

По словам Ефимова, в проект будет вложено 26,62 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект от него составит 419,19 миллиона рублей. Кроме того, благодаря строительству городского квартала появится примерно 900 рабочих мест.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что площадь жилых домов, построенных в районе Теплый Стан для реализации программы реновации, превысит 105 тысяч квадратных метров. Также там появится многофункциональный комплекс площадью около 46 тысяч квадратных метров с многоуровневым паркингом на 600 машино-мест и торговыми помещениями.

Проекты КРНТ реализуются на тех участках, которые находятся в собственности города, или в том случае, если госсобственность на них не разграничена. При этом подобные территории должны быть свободными от прав третьих лиц.

Между тем на Волгоградском проспекте в Южнопортовом районе реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий (КРТ). На территории площадью 14,38 гектара планируется возвести объекты для бизнеса. В результате реализации проекта будет создано почти пять тысяч рабочих мест.

Кроме того, проектом предусмотрено строительство офисно-административных зданий и торгово-выставочного комплекса. Площадка находится в шаговой доступности от станций "Волгоградский проспект" Таганско-Краснопресненской линии метро и Угрешская Московского центрального кольца (МЦК). Рядом расположены крупные столичные автомагистрали.

