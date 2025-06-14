Жилье для реализации программы реновации появится в Новогирееве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Новогиреево реорганизуют несколько участков вблизи Большого Перовского пруда в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Как пояснил вице-мэр, будет проведен редевелопмент трех участков общей площадью 12,7 гектара. В течение семи лет здесь планируют построить многоквартирные дома общей площадью 162,7 тысячи квадратных метров.

"На первых этажах разместят предприятия торговли, общественного питания, а также службы быта и сервиса. Рядом с домами построят объекты социальной и общественно-деловой инфраструктуры", – сказал Ефимов, добавив, что это позволит создать более 2 тысяч рабочих мест.

Участки расположены на улицах Кусковской и Утренней. Министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что общая площадь квартир в новостройках для целей программы реновации составит около 92 тысяч квадратных метров. Это позволит обеспечить новым жильем примерно 3,3 тысячи человек.

"Там запланировано построить и отдельные паркинги, рассчитанные на 700 машино-мест. Рядом с новыми домами также возведут досуговый центр и общественный центр, в котором оборудуют скалодром. Будет проведено озеленение и комплексное благоустройство территории с организацией прогулочных зон, установкой скамей для отдыха и малых архитектурных форм", – заключил Овчинский.

Ранее сообщалось, что несколько участков будут реорганизованы в жилой квартал по программе КРТ в столичном районе Строгино. Всего в проект КРТ входят три участка общей площадью 10,24 гектара.

Все участки находятся на улице Маршала Воробьева, недалеко от метро "Строгино" и МКАД. Поблизости расположены школа, торговый центр, кафе, медицинское учреждение и фитнес-клуб.