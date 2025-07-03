Здания для коммунальных служб возведут в Коммунарке по проекту КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном районе Коммунарка Новомосковского административного округа проведут редевелопмент четырех площадок по проекту комплексного развития территории (КРТ). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он напомнил, что в столице активно строятся новые жилые кварталы с необходимой инфраструктурой. Новый фонд недвижимости требует качественного и своевременного обслуживания.

"Поэтому в рамках проектов комплексного развития территорий в таких районах возводятся и объекты коммунального назначения. Один из таких проектов, предусматривающих реорганизацию четырех участков общей площадью более ста гектаров, будет реализован в Коммунарке", – пояснил Овчинский.

По его словам, на территории также разместят комплекс технических сооружений для служб ЖКХ, что позволит создать здесь 820 рабочих мест.

Участки расположены вдоль улицы Адмирала Корнилова. Недалеко находятся станция "Тютчевская" и Московская кольцевая автомобильная дорога. Отведенные под редевелопмент площадки благоустроят и обеспечат парковочными местами.

Кроме того, в столичном районе Соколиная Гора появятся социальные объекты и жилье по программе комплексного развития территорий. Соответствующее решение приняло столичное правительство. Всего оператор планирует реорганизовать пять участков общей площадью 2,69 гектара.

Два участка находятся на 8-й улице Соколиной Горы, три других – вдоль Щербаковской улицы.

