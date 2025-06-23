Бизнес-центр появится у станции метро "Полежаевская" по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор начал подготовку к строительству нового бизнес-центра у станции метро "Полежаевская" по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Речь идет о территории общей площадью 1,6 гектара, расположенной на месте бывшей промзоны Магистральные улицы по адресу Хорошевское шоссе, владение № 39. По проекту там возведут современное общественно-деловое пространство на 400 рабочих мест.

"Работы планируется завершить в 2028 году", – заявил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В самом бизнес-центре, чья площадь достигнет почти 48 600 квадратных метров, разместят магазины, кафе, рестораны, отделения банков и офисы. Также на подземном этаже предусмотрен паркинг на 221 машино-место.

"На территории проведут работы по благоустройству, высадят деревья, кустарники, установят малые архитектурные формы и обустроят пешеходное пространство. Подъезд обеспечат за счет новых дорог", – заключил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Кроме того, в столичном районе Гольяново по программе КРТ появятся новые производства. Комплекс объектов планируется построить между улицами Иркутской, Бирюсинкой, Амурской и Байкальской. Общий объем инвестиций составит 14,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 396,4 миллиона рублей.

