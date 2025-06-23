Новые производства по программе КРТ появятся в Гольянове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новые производства по программе комплексного развития территорий (КРТ) появятся на востоке Москвы, в столичном районе Гольяново. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о четырех участках общей площадью 4,48 гектара, которые находятся между улицами Иркутской, Бирюсинкой, Амурской и Байкальской. На расстоянии около 1,5 километра от них расположена станция метро "Щелковская".

Там планируют построить комплекс зданий для производственных объектов. Общий объем инвестиций составит 14,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 396,4 миллиона рублей.

"В результате будет создано около 800 рабочих мест", – отметил Ефимов.

Общая площадь производственных зданий составит 78,8 тысячи "квадратов". Внутри можно будет разместить предприятия легкой и электронной промышленности, а также ювелирные, строительные и целлюлозно-бумажные заводы, добавил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

"Точный состав производств будет определен на этапе подготовки проектной документации. Территорию благоустроят, высадят деревья, кустарники и разобьют газоны", – добавил он.

Многофункциональные городские кварталы, возводимые в рамках КРТ, появляются на месте бывших промзон и на других неэффективно используемых участках. Всего на разных стадиях реализации и создания в столице находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

Ранее стало известно о планах реорганизовать еще три участка в Восточном Бирюлеве по программе КРТ. Участки расположены на территории бывшей промзоны Ленино. Согласно проекту, там появится современный жилой квартал, в том числе для целей программы реновации, а также детсады, крытый каток и другие объекты.