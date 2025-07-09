Жилье по реновации в рамках проектов КРТ возведут на 23 площадках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилые дома по программе реновации планируется построить на 23 площадках в разных местах Москвы в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С апреля по июнь текущего года было опубликовано 47 проектов решений о КРТ, которые предусматривают строительство свыше 5,7 миллиона квадратных метров недвижимости.

"В том числе на 23 из 47 площадок планируется построить жилые дома общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров для реализации программы реновации", – объяснил Ефимов.

Еще в рамках 27 проектов КРТ планируется возвести востребованную инфраструктуру, включая постройку свыше 1,5 миллиона "квадратов" общественно-деловой и социальной недвижимости, а также 257 тысяч квадратных метров промышленных объектов.

"Все это позволит создать в Москве еще около 28 тысяч новых рабочих мест", – добавил заммэра.

Проекты по КРТ реализуют на неэффективно используемых земельных участках, а также на месте бывших промышленных зон, чья общая площадь превышает 378 гектаров. В целом площадки КРТ расположены в 39 районах десяти административных округов Москвы.

"В городе появится еще более двух десятков площадок под строительство жилья для программы реновации", – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Наибольшие объемы жилых объектов, от 100 тысяч "квадратов" на каждом участке, приходятся всего на 7 районов столицы: Гольяново, Новогиреево, Солнцево, Ново-Переделкино, Западное Дегунино, Коптево и Капотню. На их территории проработаны шесть проектов комплексного развития территорий.

Больше всего жилья возведут в Гольянове – свыше 218,5 тысячи "квадратов". Речь идет об участках на Курганской, Алтайской, Уссурийской и Амурской улицах. В итоге в новостройки смогут переехать свыше 4 тысяч жителей района.

Ранее сообщалось, что темпы переселения горожан по программе реновации за второй квартал 2025 года выросли почти на треть. На севере Москвы договоры заключили почти 2,5 тысячи граждан, а на востоке – около 2,4 тысячи. На северо-западе владельцами нового жилья стали свыше 1,5 тысячи москвичей.

