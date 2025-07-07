Квартал для программы реновации появится на участке бывшей промзоны Соколиная Гора

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Современный жилой квартал для реализации программы реновации построят в рамках редевелопмента на участке бывшей промзоны Соколиная Гора. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект планировки территории, площадь которой составляет около 24 гектаров, уже согласован. Его оператором стал Московский фонд реновации жилой застройки. На строительство жилого квартала отведено 8 лет. При этом работы начнутся в конце следующего года.

"По проекту планировки предусмотрено возведение более 412 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе почти 250 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации", – уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Помимо жилого квартала, на участке построят общественно-деловые объекты площадью более 160 тысяч квадратных метров, благодаря которым в районе Соколиная Гора появятся свыше трех тысяч рабочих мест. В частности, будут возведены образовательные учреждения, торговый и культурно-досуговый центры, а также физкультурно-оздоровительный комплекс.

Территория, где будет построен жилой квартал, находится неподалеку от шоссе Энтузиастов, а также от станций Сортировочная МЦД-3, "Авиамоторная" Калининской и Большой кольцевой линий метро и станции Шоссе Энтузиастов Московского центрального кольца.

Ранее пятый дом появился по программе реновации в столичном районе Текстильщики. Его общая площадь составляет около 15 тысяч квадратных метров. В здании 140 квартир, четыре из которых предназначены для маломобильных граждан.

В подъезде сделаны помещения для консьержа, хранения колясок и велосипедов. На первом этаже откроются социально-бытовые объекты. Во дворе дома появились две детские и одна спортивная площадки, а также зона отдыха. Рядом есть поликлиника, детский сад, школы, станции метро "Стахановская" и "Нижегородская", а также одноименная станция МЦК.