Пятый дом по программе реновации построили в Текстильщиках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятый дом по программе реновации появился в столичном районе Текстильщики. Его общая площадь составляет около 15 тысяч квадратных метров, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Новостройка располагается по адресу Грайвороновская улица, дом 13А.

"Жилая площадь здания составляет 7,9 тысячи квадратных метров. В доме 140 квартир, четыре из которых предназначены для маломобильных граждан", – отметил Овчинский.

В подъезде сделаны помещения для консьержа, хранения колясок и велосипедов. Кроме того, специалисты установили четыре лифта. На первом этаже откроются социально-бытовые объекты. Во дворе дома появились две детские и одна спортивная площадки, а также зона отдыха.

Рядом с новостройкой есть поликлиника, детский сад, школы, станции метро "Стахановская" и "Нижегородская", а также одноименная станция МЦК.

"Мосгосстройнадзор контролировал возведение дома на земельном участке площадью 0,5 гектара на всех этапах. Суммарно было организовано 28 выездных проверок, в результате итогового контрольно-надзорного мероприятия инспекторы комитета оформили заключение", – сказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее столичные власти согласовали проект строительства жилого дома по программе реновации в Южном административном округе. Двухсекционное здание построят на Даниловской набережной, владении 8. Дом будет рассчитан на 322 квартиры, часть из которых адаптируют для маломобильных граждан и их семей.

