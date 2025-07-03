Более 70 тыс семей переехали в новые квартиры по программе реновации в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 70 тысяч семей свыше чем из 1,2 тысячи старых домов переехали в новостройки по программе реновации в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Переселение жителей по программе реновации началось в 2018 году, когда под заселение передали новостройку на востоке столицы в районе Северное Измайлово. Сегодня количество таких домов превышает 380", – отметил вице.

Как указал Ефимов, более 12,7 тысячи семей заселились в новые квартиры на востоке города, еще свыше 12,4 тысячи – на юго-востоке, по 8,2 тысячи – на западе и севере Москвы.

По словам главы столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, из переехавших около 75% (более 53,5 тысячи) воспользовались услугой "Помощь в переезде". На юго-востоке Москвы грузчики и автомобиль понадобились свыше 9,5 тысячи семей, на востоке – более 9,4 тысячи, на севере – 7,6 тысячи.

Территории вокруг новых домов приводят в порядок по стандартам реновации. Специалисты высаживают деревья, разбивают цветники, устанавливают детские и спортивные площадки.

В департаменте информационных технологий добавили, что в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru доступна общая инструкция по переселению. Она поможет организовать переезд и узнать о необходимых документах для оформления договора.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс возведут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) в районах Южное Тушино и Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы. Объект будет построен для реализации программы реновации. ЖК появится на двух участках, общая площадь которых достигает 5,08 гектара. Они находятся в Походном и 2-м Тушинском проездах.

