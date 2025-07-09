Темпы переселения горожан по программе реновации в Москве выросли почти на треть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Темпы переселения горожан по столичной программе реновации в период с апреля по июнь 2025 года выросли почти на треть, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За второй квартал 2025 года документы на квартиры в новых домах по программе реновации оформили более 10,9 тысячи жителей столицы – на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – отметил вице-мэр.

По его словам, на севере города договоры заключили почти 2,5 тысячи граждан, а на востоке – около 2,4 тысячи. На северо-западе владельцами нового жилья стали свыше 1,5 тысячи москвичей.

"Город предоставляет участникам программы реновации новое жилье в тех же районах, где расположены расселяемые дома. Исключение составляют Зеленоград и ТиНАО: в них переселение ведется в пределах округа", – рассказал Ефимов.

Наиболее активно жители оформляли документы в апреле и июне – по 3,7 тысячи правообладателей. В мае новое жилье получили 3,5 тысячи участников реновации, отметила глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

"Общее число оформленных во втором квартале документов почти в полтора раза превышает показатели первого квартала этого года, когда правообладателями жилья по программе реновации стали 7,6 тысячи человек", – добавила она.

Новые дома возводятся с учетом безбарьерной среды – во дворах и при входе в новостройки нет резких перепадов высот, а в холлах есть места для велосипедов и колясок. Как правило, площадь новых квартир больше, чем прежних. В основном это удается достичь за счет более просторных кухонь и коридоров. Кроме того, в жилых помещениях предусмотрена улучшенная отделка и необходимое оборудование – сантехника и освещение.

Ранее Ефимов рассказывал, что новый жилой квартал по программе реновации появится на месте бывшей промзоны Соколиная Гора. Проект планировки территории составляет около 24 гектаров. Здесь предусмотрено возведение более 412 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе почти 250 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации.

