Собянин: стареющая застройка будет постепенно входить в программу реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Стареющую застройку планируется включать в программу реновации в Москве. Об этом в беседе с РИА Новости заявил Сергей Собянин.

Как он указал, в городе необходимо проводить поэтапное обновление жилого фонда. По словам мэра, следует использовать комплексный подход, обеспечивающий устойчивое развитие Москвы.

"Мы постоянно должны думать над тем, как реновировать этап за этапом стареющую жилую застройку. В западных странах это решается по-другому: признали аварийным дом, всех выселили, до свидания. Так можно и здесь. Но я думаю, что это приведет к градостроительному хаосу, когда точечно то тут, то там начнут выселять дома", – объяснил градоначальник.

Собянин призвал возводить дома в рамках освоения бывших промзон, свободных площадок и в сформировавшихся жилых кварталах. Мэр Москвы отметил, что многие 5-этажные и 12-этажные дома с точки зрения безопасности хуже хрущевских строений.

"Там просто жить невозможно, но, по крайней мере, она будет стоять. А 12-этажный панельный дом – это немножко другая история, которая связана с безопасностью конструкций и тому подобным. Поэтому мы думаем над тем, чтобы работать и с этой категорией домов", – указал он.

С начала реализации программы реновации в Москве построили 52 новых дома на месте снесенных старых зданий в десяти округах. По восемь были построены в Восточном, Западном и Северном округах, по семь – на юго-западе и северо-востоке, еще по пять – на юго-востоке и юге столицы.

Все новые дома проектировались и строились с учетом принципов безбарьерной среды. Она предполагает широкие проходы, вестибюли и лифтовые холлы в подъездах на одном уровне, без ступенек.

