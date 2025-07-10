По программе реновации в Москве возвели 52 дома на месте снесенных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти построили 52 новых дома на месте снесенных старых зданий в десяти округах города с начала реализации программы реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Возведение новых жилых комплексов на месте ранее расселенных и снесенных домов происходит для обеспечения волнового переселения москвичей, пояснил вице-мэр. Из указанного числа новостроек по восемь были построены в Восточном, Западном и Северном округах, по семь – на юго-западе и северо-востоке, еще по пять – на юго-востоке и юге столицы.

Дома, расселенные в рамках реновации, демонтируют с использованием технологии "умный снос". На освободившихся участках город возводит новые жилые здания, а также создает там необходимую инфраструктуру и благоустроенные территории.

Новостройки на месте сноса появились в 35 районах столицы, указал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. В частности, по три ЖК возведены в Косино-Ухтомском, Западном Дегунине, Люблине, Можайском, Северном Измайлове и Филях-Давыдкове.

Причем все новые дома проектировались и строились с учетом принципов безбарьерной среды. Она предполагает широкие проходы, вестибюли и лифтовые холлы в подъездах на одном уровне, без ступенек.

"Во дворах – широкие пешеходные дорожки, чтобы удобно было передвигаться, в том числе маломобильным жителям", – уточнил Овчинский.

В свою очередь, преображение придомовых территорий новостроек включило в себя работы по озеленению, а также созданию детских и спортивных площадок. Для обеспечения безопасности и удобства жителей во дворах были установлены фонари и камеры видеонаблюдения.

Тем временем в Текстильщиках по программе реновации появился пятый дом. Его общая площадь составляет около 15 тысяч квадратных метров. В здании 140 квартир, четыре из которых предназначены для маломобильных граждан.

В подъезде сделаны помещения для консьержа, хранения колясок и велосипедов. На первом этаже откроются социально-бытовые объекты. Во дворе дома появились две детские и одна спортивная площадки, а также зона отдыха. Рядом есть поликлиника, детский сад, школы, станции метро "Стахановская" и "Нижегородская", а также одноименная станция МЦК.