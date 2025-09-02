Москва выделила участки для создания 17 производств стройматериалов

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве выделили земельные участки для создания 17 производств строительной промышленности. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С марта 2022 года инвесторы могут получить землю по льготной ставке один рубль в год для строительства и расширения производств в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП). Они реализуются с 2016 года и являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики.

В этот раз, по словам вице-мэра, Москва предоставила инвесторам участки общей площадью около 92 гектаров.

"Общая площадь объектов составит примерно 700 тысяч квадратных метров. Объем частных инвестиций составит около 32 миллиардов рублей", – сказал Ефимов, добавив, что реализация этих МаИП поспособствует развитию градостроительной отрасли.

Как отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, на предприятиях строительной промышленности организуют более 5,5 тысячи новых рабочих мест.

"Комплексы будут выпускать архитектурный бетон, керамические изделия, газобетонные блоки, префабрицированные железобетонные конструкции и другую продукцию, что позволит значительно повысить объемы производства строительных материалов и укрепить промышленную базу города", – пояснил Ликсутов.

Земельные участки под это были выделены на северо-западе и юго-востоке столицы, а также в Зеленограде и ТиНАО.

Руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в Краснопахорском районе планируется создать кластер по производству строительных материалов. Уже выделено более 30 гектаров земли для реализации двух МаИП.

"Участок площадью свыше четырех гектаров предоставлен для возведения предприятия, которое будет выпускать железобетонные конструкции для лестничных площадок, проемов, балконов, фасадов и несущих стен зданий", – сказала Соловьева.

При этом в районе Выхино-Жулебино появится комплекс по изготовлению дверей, окон и других изделий из дерева и пластика. В этом же районе инвестор построит производство плиточных модулей из древесины.

В Восточной коммунальной зоне Зеленограда компания возведет современный промышленный комплекс, где появятся предприятия по выпуску дверей, газобетонных блоков и готовых модулей.

Как отмечал Сергей Собянин, Москва активно движется к созданию нового промышленного потенциала. К настоящему моменту сформировались "очереди желающих" работать в столице. В технопарках в течение пяти лет планируется создать зоны площадью около 2,5 миллиона квадратных метров.

Для города также важно, чтобы новые предприятия обладали высокой добавленной стоимостью и были экологически чистыми.

